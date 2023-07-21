МИД: распределение дополнительных депутатских мест в Европарламента должно осуществляться нейтральным для бюджета ЕС способом

Любое распределение дополнительных депутатских мест в Европейском парламенте должно осуществляться нейтральным для бюджета Европейского союза (ЕС) образом, считает министерство иностранных дел (МИД) Латвии.

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Согласно заявлению МИД, Латвия поддерживает предложенный 20 июля председательствующей в Совете ЕС Испанией компромисс по распределению новых мест в Европарламенте, по которому для Латвии предусмотрено еще одно место. Эстония заблокировала это решение.

Все государства-члены ЕС, кроме Эстонии, договорились о компромиссе, выделив дополнительные места Франции, Бельгии и Польше, а также отложив внедрение международных списков. Эстония отвергла компромисс, поскольку нуждается в пояснениях о том, каким образом нынешняя страна-председатель ЕС Испания, подготовившая компромиссное предложение, рассчитала предполагаемое количество дополнительных мест, сообщил интернет-изданию Euractiv некий дипломат ЕС.

Первоначально Европарламент предложил выделить по два дополнительных места Испании и Нидерландам и по одному - Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Ирландии, Словении и Латвии, чтобы обеспечить правильное применение принципов постепенной пропорциональности, установленных в договорах ЕС. Однако оказалось, что достичь необходимого консенсуса среди государств-членов по этому вопросу не так-то просто.

В то время как Франция и Бельгия запросили четыре и два дополнительных места соответственно, которые не были предусмотрены в предложении Европарламента, Нидерланды и Германия выступили против любого увеличения числа депутатов Европарламента и вместо этого предложили либо перераспределить существующие места, либо сократить их количество, чтобы сохранить принцип постепенной пропорциональности.

В компромиссный вариант, окончательно согласованный государствами-членами, были включены не только первоначальные предложения Европарламента, но и запрошенные дополнительные места для Франции и Бельгии, а также одно дополнительное место для Польши.

Государства-члены также договорились, что не будет разрешено использовать межгосударственные списки на выборах в Европарламент как минимум 2024 года, а Европарламенту дано время до 2027 года для подготовки нового соответствующего предложения.

Ожидалось, что этот вопрос будет окончательно решен уже в среду, 19 июля, но Эстония сорвала процедуру, вызвав недовольство остальных стран-членов, признал другой дипломат ЕС.

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Таллин пообещал ознакомиться с разъяснениями Испании и объявить окончательное решение до 26 июля, т.е. в последний момент, когда можно изменить распределение мест в Европарламенте перед выборами, намеченными на май следующего года.