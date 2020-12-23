МИД: в рейтинге свободы слова Латвия занимает 25 место, а Россия 149, не ей нас упрекать

Министерство иностранных дел Латвии ответило на принятое Госдумой РФ заявление о средствах массовой информации в Латвии и нарушении свободы слова журналистов. В своём комментарии ведомство указало, что в самой России преследуют неугодных журналистов.

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Комментарий Министерства иностранных дел Латвии в связи с сообщением Государственной думы России от 23 декабря:

"Сообщение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от 23 декабря 2020 года о массмедиа в Латвии опирается на необоснованные и коренящиеся в пропагандистских клише упреки в отношении внутренних вопросов Латвии.

Мы призываем Государственную думу России спешно обратить внимание на решение проблем и нарушения прав и свобод человека в своем государстве. Например, Государственная дума могла бы незамедлительно расследовать инцидент с отравлением российского политика Алексея Навального и роль в этом Федеральной службы безопасности.

Страна, которая не может контролировать свои службы безопасности или, в духе наихудших традиций сталинской эпохи, использует их для ликвидации политических оппонентов и гражданских свобод, не имеет ни моральных, ни политических, ни юридических прав комментировать внутренние процессы демократических государств. К тому же, Россия также систематически ограничивает свободу своего гражданского общества и запрещает и цензурирует средства массовой информации и интернет. Все растущее противодействие в отношении других общественных активистов и защитников прав человека, а также сообщения подобного содержания не помогает улучшить ни ситуацию в России, ни образ России на международном уровне.

Особенно критическая ситуация в России сложилась в отношении соблюдения свободы слова и безопасности журналистов. В сформированном в 2020 году организацией "Журналисты без границ" Мировом рейтинге свободы печати Россия занимает 149 место среди 180 стран, в то время как Латвия традиционно входит в число 25 стран, где ситуация в сфере свободы средств массовой информации и безопасности журналистов является наилучшей.

Согласно данным Платформы для безопасности журналистов Совета Европы, Россия занимает второе место среди стран-участниц Совета Европы по количеству зарегистрированных нарушений, направленных против журналистов: в течение пяти лет получена информация о почти 90 таких случаев, к тому же в 15 случаях зафиксировано задержание журналистов или даже убийство. В настоящее время под арестом или в заключении находится ряд журналистов, которые задержаны именно по причине профессиональной деятельности".

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла обращение к парламентам европейских государств с призывом осудить действия властей Латвии из-за притеснений русскоязычных журналистов. Постановление на эту тему было поддержано на пленарном заседании 23 декабря.

"Системные нарушения прав человека и основных свобод в Латвии в последнее время проявляются все чаще и масштабнее", говорится в обращении. В нём упоминается "ущемление интересов так называемых неграждан и национальных меньшинств, фактическое уничтожение русскоязычного образовательного пространства" и героизация нацистских преступников и их приспешников. Все это, как сказано в обращении, "сопровождается неприкрытым нарушением прав на свободу слова и воспрепятствованием осуществлению журналистами их профессиональной деятельности".

В качестве примера в обращении приводится задержание Службой государственной безопасности Латвии семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.