МИД вновь призывает латвийцев отложить необязательные поездки
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Латвийцам стоит отложить необязательные поездки и остаться в стране проживания, призывает Министерство иностранных дел (МИД) в связи с запретом на пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией.

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Как заявил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, у многих находящихся сейчас за рубежом латвийцев нет достаточного понимания условий въезда в Латвию — любой, кто приезжает в страну не напрямую из Ватикана или Исландии, должен провести десять дней в самоизоляции под надзором полиции.

"Людям, решившим в эти дни вернуться в Латвию и провести Рождество с семьей или друзьями, следует учесть, что в любом случае это невозможно, поскольку необходимо соблюдать строгую самоизоляцию. Этот порядок не нов, и мы призываем латвийцев с ним считаться", — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Бекерис сообщил, что в МИД обратились десятки граждан, но количество тех, кто находится в сложной ситуации, невелико. Каждый неотложный случай МИД рассматривает индивидуально и ищет наиболее подходящие решения.

По словам представителя МИД, если человек оценил все риски и поездка не может быть отложена, есть возможность вернуться в Латвию по одному из еще открытых воздушных маршрутов или наземным транспортом, на собственном авто.

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LETA

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LETA

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