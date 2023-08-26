Микологи: латвийские леса захватывает новый инвазивный вид грибов — боровик золотистый

Жаркая и сухая погода в начале лета несколько задержала рост грибов в латвийских лесах, но август радует грибников. Видовое разнообразие грибов в этом году небольшое — в этом виновата и засуха, и распространение в Латвии инвазивного вида — боровика золотистого, рассказали порталу lsm.lv микологи Музея природы Инита Даниэле и Диана Мейере.

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"Для грибов погода является определяющим фактором в формировании плодовых тел. Если мы не видим грибов, это не значит, что их нет, они просто не готовы появиться", — сказала Даниэле. Чтобы грибы захотели показаться на свет, им необходимы и умеренное тепло, и умеренная, но не чрезмерная влажность.

В этом году жаркое и засушливое начало лета оказало значительное влияние на грибницу, которой потребовалось время, чтобы прийти в себя, поэтому урожай грибов мы получаем с небольшим опозданием.

В некоторых регионах Латвии грибов много, но не так много разных видов. По словам Даниэле, сейчас самый популярный съедобный гриб в корзинах грибников, о котором часто спрашивают — это боровик золотистый. Он считается инвазивным видом, который может вытеснять местные виды.

"Как сообщают нам грибники, в местах, где раньше были белые грибы, их больше нет, а есть только боровик золотистый", — говорит Даниэле. Это съедобный и даже вкусный гриб, который редко бывает червивым, но в появлении инвазивных видов нет ничего хорошего, так как оно может привести к исчезновению остальных видов грибов, которые мы знаем и любим.

Теперь люди редко несут неизвестные грибы в Музей природы, чтобы спросить о них специалиста — общение с микологами чаще происходит в соцсетях. Кроме того, используются различные мобильные приложения для определения видов грибов, но им не стоит доверять в вопросе съедобности.

Если есть сомнения в съедобности гриба, употреблять его в пищу нельзя. Гриб съедобен, когда распознаешь его в любом состоянии — мокрым или сухим, маленьким или большим. Тогда вопросов не возникнет, отмечает специалист.

"Если гриб неизвестен, просто спросите, что это за гриб. Сравнивайте, изучайте, и тогда вам больше не придется спрашивать, съедобный это гриб или нет. Если вы знаете только лисички, обходитесь лисичками, пока не научитесь распознавать другие грибы", — говорит Даниэле.

Миколог отмечает, что люди по-прежнему травятся грибами. По словам фармацевта Юты Намсоне, в аптеку каждый день обращаются люди с жалобами на тошноту или диарею, чувство тяжести после употребления грибов. Иногда тошнота может быть вызвана и перееданием, а также тем, что грибы жарят на сливочном масле и добавляют к ним сливки, сыр.

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Желудок просто не воспринимает такую жирную пищу, при этом сами грибы могут быть вообще не виноваты. Лесные грибы вкусны сами по себе, без калорийных добавок, просто обжаренные на сковороде и слегка посоленные, говорит миколог Диана Мейере.