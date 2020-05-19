Минблаг: надо пересмотреть систему пенсий по выслуге лет

Все существующие специальные законы о пенсиях по выслуге лет должны быть пересмотрены, заявила агентству LETA старший эксперт департамента социального страхования Минблага Даце Трушинска.

Минблаг считает, что следует пересмотреть круг лиц, которым предоставляется пенсия по выслуге лет, рассмотрев также необходимость повышения возраста выхода на пенсию и стажа.

Минблаг считает, что каждое министерство и учреждение, работникам которых уже предоставлены или планируется предоставить пенсии по выслуге лет, должны оценить необходимость более раннего выхода их сотрудников на пенсию.

Как сообщалось, руководитель Госконтроля Элита Круминя заявила, что государство должно пересмотреть систему пенсий по выслуге лет. Госконтроль подсчитал, что система пенсий по выслуге лет в год обходится государству в 74 млн евро, а объем обязательств, то есть сумма, которая потребуется для выплаты пенсий в будущем, составляет около 4,5 млрд евро.