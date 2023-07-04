Минблаг направляет на утверждение Стамбульскую конвенцию; будет сделана оговорка — ссылка на Сатверсме

Министерство благосостояния представило проект решения о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, или так называемую Стамбульскую конвенцию, сообщает агентство LETA. Сейм Латвии в течение нескольких лет отказывался ратифицировать этот документ, ссылаясь на то, что он идет вразрез с "традиционными ценностями".

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Министерство благосостояния предлагает приложить к конвенцию декларацию латвийской стороны, состоящую из двух предложений. Первое предложение звучит так — "Латвия считает, что цель конвенции — защита женщин от любого насилия, а также предотвращение, наказание и искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семье". Во втором предложении декларации содержится ссылка на 2-ю статью законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции, что "государство будет применять документ с учетом "ценностей, принципов и норм, содержащихся в Сатверсме, особенно в отношении защиты прав человека, равноправия мужчин и женщин, защиты и поддержки брака, семьи, родителей и прав детей".

В Сатверсме фигурирует 110-я статья, которая сейчас гласит "государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей". Эта статья была внесена в основной закон страны по инициативе депутатов Сейма, выступавших против законного признания однополых пар.

Депутаты Сейма, придерживающиеся "традиционных ценностей", в течение нескольких лет выступали и против ратификации Стамбульской конвенции, утверждая, что в документе содержится понятие "гендер" или "социальный пол".

Вопрос о ратификации Стамбульской конвенции актуализировался после громкого убийства женщины бывшим сожителем в Екабпилсском крае. Мужчина убил женщину на глазах ее матери и ребенка.

Новоизбранный президент страны Эдгар Ринкевич в последние месяцы также указывал на необходимость ратификации документа. А также на то, что Латвия, председательствующая сейчас в Совете Европы, остается одним из немногих стран ЕС, до сих пор не ратифицировавших документ Совета Европы.

На переговорах о расширении коалиции "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных" уже обсуждалась тема ратификации Стамбульской конвенции. Если "Новое Единство" (26 депутатов Сейма) и "Прогрессивные" (10) всегда были сторонниками ратификации документа, то СЗК (16 депутатов) после переговоров смягчил свою позицию. Глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис подчеркнул после встречи, что необходимо "убрать политические интриги, заявления, сомнения и опасения, навитые вокруг этого документа". Валайнис отметил, что надо быть уверенным: Стамбульская конвенция полностью соответствует Сатверсме. Именно после этих переговоров речь пошла о том, что Латвия может ратифицировать конвенцию со ссылкой на Сатверсме, что позволит депутатам, которые придерживаются более консервативных взглядов, проголосовать за этот документ.