Минблаг: пенсионеры с прививкой могут получить прибавку к пенсии

Министерство благосостояния разрабатывает комплекс мер, который позволит Латвии как можно лучше подготовиться к осеннему и зимнему сезонам в связи с Covid-19. Кроме всего прочего, рассматриваются и финансовые стимулы для тех, кто согласится сделать прививку, заявил в эфире Латвийского радио новый министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая консервативная партия).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В первую очередь планируется решить проблему вакцинации в центрах социального ухода. По словам Эглитиса, уровень вакцинации там достаточно низок — среди персонала и постояльцев прививки сделали около 60%. Остальные соглашаются на прививку очень неохотно.

В центрах соцухода могут быть введены как финансовые стимулы, так и обучение или протоколы безопасности. "Возможно, будем двигаться в направлении обязательной прививки. Работники, которые хотят работать — им, возможно придется привиться до конкретной даты. Будем смотреть и с финансовой стороны, искать инструменты, как это стимулировать", — отметил он.

Кроме того, идет обсуждение использования финансовых инструментов для стимулирования пенсионеров. "Там тоже уровень вакцинации не такой высокий как хотелось бы, что чувствовать себя спокойно к осени", — заявил Эглитис. По его словам, доплаты, возможно, получает все пенсионеры, сделавшие прививку.

Конкретное решение по этим вопросам правительство может принять в четверг.