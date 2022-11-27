Минблаг планирует продлить срок установленных ранее групп инвалидности

В связи с большими очередями в Государственную врачебную комиссию по экспертизе здоровья и трудоспособности (VDEĀVK) Министерство благосостояния планирует продлить срок ранее установленных групп инвалидности. Рекомендации поправок в Закон об инвалидности внесены в правительство для согласования.

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Минблаг сообщает, что с середины лета комиссия по экспертизе здоровья и нетрудоспособности получает нетипично высокое количество заявок.

Например, если в 2021 году во VDEĀVK в среднем в месяц подавалось 5300 заявлений, а в первом полугодии 2022-го - по 5500 заявлений, то в июле этого года в учреждение было подано 5691 заявление, в августе - 6010, в сентябре - 6228, в октябре - 6388.

Количество заявок, поданных в ноябре, также не уменьшается. К 15 ноября в среднем подавалось 314 заявок в день. Если данный показатель сохранится в ближайшие дни, то количество заявок по итогам ноября превысит 6500 штук.

Наблюдения экспертов показывают, что резкому увеличению количества обращений в комиссию могли способствовать ряд факторов: стремительная инфляция и ухудшение социально-экономической ситуации, вызывающие негативные последствия для жителей с низкими и очень низкими доходами, а также государственная и местная поддержка лицам с инвалидностью для компенсации роста цен на энергоносители и другие меры поддержки.

Также увеличению числа заявлений во VDEĀVK способствовали истекшие автоматические продления удостоверений групп инвалидности, которые были сделаны весной 2022 года. Это привело к наплыву обращений в комиссию в определенный период времени: у большого количества людей истек или скоро истекает срок нетрудоспособности.

Целью изменений, разработанных в Минблаге, является обеспечение права лиц с инвалидностью на своевременную поддержку для смягчения последствий инвалидности в период, когда человек подал заявление в комиссию о проведении повторной экспертизы, но его заявление еще находится в процессе рассмотрения и решение пока не принято.

Поправки в законе дадут VDEĀVK право продлить действие ранее выданных документов на срок до шести месяцев. То есть комиссия сможет продлить срок ранее установленной группы инвалидности, если по объективным причинам не успеет принять решение в течение одного месяца (это предписывает действующий закон).

Министерство благосостояния отмечает, что после внесения поправок, при рассмотрении заявления у нуждающихся лиц не будет перерыва в статусе инвалида и им не будет отказано в праве на меры по смягчению последствий инвалидности.