Минблаг предлагает компенсировать жителям половину повышения цен на теплоэнергию, электричество и газ

В следующем отопительном сезоне жителям Латвии может быть компенсирована половина повышения тарифов на тепло, электроэнергию и природный газ, говорится в проекте информационного сообщения, разработанного Министерством благосостояния и представленного к согласованию в правительстве.

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По расчетам Министерства экономики, цены на электроэнергию, природный газ, тепло и твердое топливо в Латвии в целом в 2022 году могут вырасти примерно на 39%, что повлияет на общий уровень потребительских цен на 3,8 процентных пункта, в то время как рост цен на топливо в 2022 году может составить 40%, что повлияет на общий уровень потребительских цен на 2,7 процентных пункта.

По оценкам Министерства благосостояния, цена на природный газ для населения в следующем отопительном сезоне может составить около 140 евро за мегаватт-час. Соответственно, при ежемесячном потреблении природного газа на газифицируемом объекте от 221 киловатт-часов (21 кубометр) до 5269 киловатт-часов (500 кубометров) государство компенсирует 50% увеличения стоимости — 35 евро за мегаватт-час.

В свою очередь, если ежемесячное потребление природного газа на газифицированном объекте превышает 5269 киловатт-часов (500 кубометров), государство возместит 75% от поддержки, предоставленной первой группе, то есть, 75% от 35 евро за мегаватт-час или 26 евро за мегаватт-час.

Министерство благосостояния прогнозирует, что средний тариф на тепло для домохозяйств в следующем отопительном сезоне может быть в пределах 150 евро за мегаватт-час. Следовательно, размер компенсации для покрытия увеличения расходов на тепло может быть установлен в размере 50% от разницы между тарифом на тепло на следующий отопительный сезон и медианой среднего тарифа на тепло, установленного на предыдущий отопительный сезон, что составляет 68 евро за мегаватт-час. .

Также Министерство благосостояния призывает установить предельные цены на электроэнергию, выше которых домохозяйствам будет частично компенсироваться стоимость электроэнергии. Соответственно, они будут установлены в размере 0,160 евро за киловатт-час, а максимальный размер компенсации составит 0,100 евро за киловатт-час.

Предусматривается, что инструмент поддержки будет активирован только в том случае, если цена электроэнергии в конкретном месяце превысит 0,160 евро за киловатт-час. Соответственно, первые 100 киловатт-часов будут возмещаться в размере 100%, следующие 100-50% и каждые последующие 100 — 25%.

Таким образом, максимальная сумма компенсации на домохозяйство не превысит 35 евро при потреблении до одного мегаватт-часа.

Министерство благосостояния также предлагает ввести новый вид поддержки — автоматическое снижение счета за электроэнергию для домохозяйств с низкими доходами, чей доход на человека не превышает 743 евро, а доход других лиц в домохозяйстве составляет до 520 евро.

Предусматривается, что поддержка будет предоставляться на основании сведений, содержащихся в государственных реестрах и государственных информационных системах о лицах, проживающих в одном жилом помещении, и их доходах до определенного порога доходов.

Планируемый период поддержки — с октября 2023 года по апрель 2024 года.

Второй новый вид поддержки — выплата платежей домохозяйствам при установлении более высокого порога доходов, чем в рамках стандартного получения социальной помощи. Такие выплаты должны производиться по принципу самодекларирования.

В свою очередь, чтобы помочь социально особо уязвимым группам населения оплатить свои коммунальные и другие счета в следующем отопительном сезоне, Министерство благосостояния предлагает улучшить систему жилищных пособий, расширив круг получателей. Также предлагается выплатить единовременное пособие инвалидам, пожилым людям, задействовать иные формы поддержки.

Согласно планам Министерства благосостояния, общая стоимость предлагаемых мер поддержки может составить от 450 до 468 миллионов евро.

К 14 июня отраслевые министерства должны представить предложения о всеобъемлющей системе адресных социальных пособий, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Издать резолюцию с требованием предложений его вынудило то, что до сих пор такие идеи поданы не были.

По мнению премьера, такая система должна быть внедрена с 1 сентября.