Минблаг: RB Cafe продолжает получать поддержку от государства

RB Cafe, где трудоустроены люди с инвалидностью, продолжает получать финансирование Европейского социального фонда на компенсацию зарплат сотрудников и финансирование оборотных средств, сообщает Министерство благосостояния. Поэтому работникам кафе недоступны пособия по простою.

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) указала, что те сотрудники, которые получают зарплату из фондов ЕС, не могут претендовать на пособия по простою. В то же время правительство 31 марта решило, что предприятия могут продолжать получать финансирование из фондов ЕС, даже если работники находятся в простое.

RB Cafe после получения статуса социального предприятия был присвоен грант в размере 107 816 евро на период с марта 2019 года до конца апреля 2021 года (примерно 4 тысячи евро в месяц). Предприятие получило очередной платеж 7 апреля этого года.

Как уже сообщалось, Служба госдоходов отказала в пособии за простой рижскому кафе RB Cafe, большую часть сотрудников которого составляют люди с ограниченными возможностями. По словам главы кафе Мариса Грависа, отказ обоснован тем, что доходы предприятия в марте этого года значительно превышали доходы в марте прошлого года, когда кафе только начало свою работу, а сотрудники работали по собственной инициативе, получая символическую плату.