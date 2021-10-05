Минблаг выдаст дополнительные продовольственные пакеты жителям с низкими доходами

С 1 октября до конца года жители с низкими доходами смогут получить дополнительный продовольственный пакет в местах работы Европейского фонда поддержки наиболее нуждающихся жителей. Вместе с тем увеличено количество продуктов для приготовления одной порции еды на суповых кухнях.

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Данные нововведения предусмотрены в утвержденных на заседании правительства 5 октября поправках к правилам Кабинета министров "Условия реализации рабочей программы "Предоставление продовольствия и основной материальной помощи для наиболее нуждающихся лиц в период с 2014 по 2020 год".

"В условиях, когда в западной культуре, в том числе в Латвии, мы часто слышим о стараниях есть меньше и поддерживать себя в форме, легко забыть, что в нашем обществе есть люди, для которых ежедневный поиск пропитания сопряжен с массой трудностей. Министерство благосостояния выступает за то, чтобы поддерживать самых разных людей в трудную минуту, поэтому я очень рад, что мы смогли увеличить количество продуктовых пакетов и порции на суповых кухнях, что является важной поддержкой для тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию", - отметил министр благосостояния Гатис Эглитис.

Для получения дополнительного продуктового пайка необходимо показать выданную соцслужбой справку о статусе неимущего или малообеспеченного (с доходами 327 евро для первого или единственного лица в домашнем хозяйстве, а на каждого последующего - 229 евро), или же о статусе домашнего хозяйства, оказавшегося в кризисной ситуации.