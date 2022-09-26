Минблаг за 65 миллионов построит центры длительного ухода семейного типа для сениоров

Министерство багосостояния (LM) планирует выделить 65 миллионов евро на строительство учреждений длительного ухода за людьми пенсионного возраста.

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Ожидается, что в ближайшие три года в восемнадцати самоуправлениях Латвии, в том числе в Риге, построят новые модульные дома серийного типа, в которых в современных условиях смогут жить сениоры. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил министр благосостояния Гатис Эглитис ("Консервативные").

"До сих пор с долгосрочным уходом за пожилыми людьми в стране было по-разному. Дома престарелых вызывают не самые лучшие ассоциации, в основном это места, которые требуют больших инвестиций, чтобы создать в них современные условия жизни. В наши дни не все могут позволить себе частные пансионаты, и государство готово помочь построить дома для сениоров при помощи финансирования из Механизма восстановления и устойчивости", — сказал Эглитис.

Всего запланировано построить 71 объект, на данный момент уже готова визуализация проекта, а также прошли переговоры с поставщиками услуг, негосударственными организациями и самоуправлениями, рассказал директор департамента социальных услуг и политики инвалидности Министерства благосостояния Алдис Дудиньш.

До конца ноября проект усовершенствуют и уже в начале 2023 года первые самоуправления начнут строить здания. За развитием проекта будут следить эксперты по доступной среде из общества Apeirons.

Интерес со стороны самоуправлений велик, поэтому Кабинет министров разработает критерии, которые будут использоваться, чтобы определить, какие самоуправления получат здания, а в начале следующего года может состояться открытый конкурс, отметил Дудиньш.

Цель типового проекта двухквартирного дома — обеспечить комфортную, эргономичную среду, подходящую для любых физических и психических нарушений, а также покой, уют и личную свободу, объясняет член правления Šampētera nams Инесе Мухка.

Планируется, что в каждой квартире будут две комнаты, которые можно объединить в том случае, когда в квартиру въезжает пожилая супружеская пара. В корпусе также будет шесть индивидуальных комнат с совмещенным санузлом, общая гостевая комната с кухней, помещения для мытья лежачих больных, общие туалеты, кладовая и комната для персонала.

Проект также предусматривает комнату для хранения вспомогательных средств, например, таких как обычные или электронные инвалидные коляски, добавила Мухка.

Запланированная общая площадь одного здания — 654 квадратных метров, площадь одной квартиры и одной комнаты составляет 29,1 и 19 квадратных метров соответственно. Исполнитель проекта — Šampētera nams, а проектировщики — CMB. Разработанный типовой строительный проект будет доступен всем интересующимся.