Минэкономики будет работать над тем, чтобы электроэнергия с БелАЭС в Оcтровце не попала в Латвию
Foto: Pixabay.com

Министерство экономики должно будет разработать методику для того, чтобы электроэнергия с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце не попала в Латвию, сообщил агентству LЕТА госсекретарь Минэкономики Эдмунд Валантис.

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Как сообщалось, во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в случае запуска БелАЭС в Оcтровце Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Белоруссией.

Валантис подчеркнул, что этот вопрос обсуждался в закрытой части заседания правительства, поэтому он не может раскрыть всех деталей.

На вопрос, как Латвия сможет контролировать то, чтобы произведенная на БелАЭС энергия не попала в страну, например, через Россию, Валантис ответил, что, если последует соответствующее задание, Минэкономики разработает методику для предотвращения торговли белорусской электроэнергией в Латвии.

Госсекретарь министерства добавил, что новая методика должна будет предусматривать возможность отслеживания происхождения электроэнергии, однако Минэкономики пока не получило задания такую методику разработать.

При этом Валантис подчеркнул, что для Латвии крайне важно обеспечить стабильность и безопасность поставок электроэнергии.

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LETA

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LETA

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БелАЭС Министерство экономики Кришьянис Кариньш
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