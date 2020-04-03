Минэкономики: достигнут значительный прогресс в устранении дефицита дезинфицирующих средств

В Латвии за короткое время достигнут значительный прогресс в устранении дефицита дезинфицирующих средств на рынке, сообщили в Минэкономики.

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Как сообщила представитель министерства Эвита Урпена, проведены переговоры с рядом предприятий — и об увеличении производственных мощностей компаний, которые уже ранее производили дезинфицирующие средства, и о переориентации на их производство предприятий, которые ранее их не выпускали. В настоящее время крупнейшими производителями дезинфицирующих средств в стране являются завод бытовой химии "Spodriba", крупнейший производитель алкогольных напитков "Latvijas balzams" и АО "Рижская фармацевтическая фабрика".

Представитель министерства напомнила, что Минэкономики организовало рабочую группу вместе с Инспекцией здравоохранения и Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ). У производителей дезинфицирующих средств возникли трудности с получением сырья из-за рубежа, поэтому ЛЦОСГМ составил список веществ, которые можно использовать в качестве активных веществ для производства дезинфицирующих средств. Чтобы удовлетворить большой спрос на этанол, упрощены требования к его использованию, при этом этанол, который используется для производства дезинфицирующих средств, не облагается акцизом.

Одновременно Минэкономики и Латвийское агентство инвестиций и развития работает с имеющимися и потенциальными производителями, чтобы увеличить в стране производство защитных масок. В сотрудничестве с Рижским техническим университетом ведется разработка шести прототипов особо надежных масок.