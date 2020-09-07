Минэкономики предлагает поднять порог заболеваемости, после которого страна считается рискованной

Министерство экономики во вторник на заседании Кабинета Министров предложит поднять показатель заболеваемости, после которого страна считается рискованной и по прибытии откуда необходимо соблюдать самоизоляцию, сообщает LETA.

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На данный момент самоизоляция положена всем прибывшим из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 16 случаев на 100 000 жителей. Минэкономики предлагает поднять этот показатель до 25 случаев на 100 000 жителей. В первую очередь это будет относиться к Эстонии и Литве, но может затронуть и остальные страны.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) сообщила, что не поддержит это предложение без оценки, так как эпидемиологи фиксируют случаи, когда коронавирус привозят из Эстонии. Уже сейчас есть более эластичный подход к самоизоляции после посещения Литвы и Эстонии - если темп роста заболеваемости не превышает 10%, то самоизоляция не нужна.

Оба министра осознают, что ограничения влияют на туризм, но Винькеле отметила, что важнее всего, “чтобы дети могли идти в школу. Если родителям надо будет сидеть дома с маленькими детьми, то удар будет намного больнее, чем ограничения потока туристов”.

Как уже сообщалось, 8 сентября правительство обсудит действия в случае, если придется ввести ограничения на передвижение с соседними странами.