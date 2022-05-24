Минэкономики предлагает продлить господдержку украинским беженцам еще на 30 дней

Планируется продлить на 30 дней возможность для украинцев получать государственную поддержку на питание и проживание, свидетельствуют подготовленные Министерством экономики поправки к Закону о поддержке мирных жителей Украины.

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Предусмотрено, что в первую очередь возможность получения поддержки на дополнительный срок до 30 дней будет распространяться на тех украинцев, которые ранее подали заявку или получают 90-дневную поддержку до 31 мая.

Это означает, что если 90-дневный срок получения поддержки заканчивается, например, 25 мая или в любой другой день до 31 мая, при необходимости можно продолжать получать ее еще 30 дней, начиная со следующего дня после конца 90-дневного срока, пояснили в министерстве.

В свою очередь, украинцы, которые подают заявку для получения первичной поддержки с 1 июня, получат поддержку на проживание на срок до 90 дней, а на питание - до 30 дней.

В аннотации к законопроекту говорится, что для этих целей потребуется дополнительное финансирование в размере до 8,475 миллиона евро, в том числе до 5,085 миллиона евро на проживание и до 3,39 миллиона евро на питание. Финансирование планируется выделить из госбюджетной программы “Средства на непредвиденные случаи”.

Одновременно с поправками также планируется разрешить юридическим лицам получать компенсацию за добровольное размещение украинцев, чтобы помочь покрыть связанные с этим расходы. Законопроект предусматривает, что и юридическое лицо, которое в принадлежащем себе жилье бесплатно размещает одного или несколько беженцев из Украины, имеет право на компенсацию расходов на размещение и связанных с этим затрат.

С начала войны в Украине в Латвии зарегистрирован 29 971 беженец, 24 098 из них выданы документы на проживание с правом на трудоустройство, свидетельствует информация в распоряжении Министерства внутренних дел.

Недавно правительство утвердило план мероприятий по поддержке беженцев из Украины с финансированием до 116,277 миллиона ​​евро. Этот план рассчитан на оказание поддержки в общей сложности до 40 000 мирным жителям Украины.

Ранее правительство также приняло решение, что, когда в Латвию прибудут 30 000 украинских беженцев, семь городов государственного значения должны принять в общей сложности 14 876 человек, более половины из которых должны быть приняты Ригой.