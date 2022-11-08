Минэкономики выделено 104,8 млн евро для выплаты компенсаций за повышение цен на электроэнергию

Правительство во вторник одобрило проект постановления, предусматривающий выделение Министерству экономики до 104,875 млн евро на реализацию мер по компенсации роста стоимости электроэнергии в 2022 году.

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Средства планируется выделить из бюджетной программы на непредвиденные расходы.

Поправки к закону о мерах по снижению влияния чрезвычайного роста цен на электроэнергию предусматривают компенсацию ее подорожания домашним хозяйствам и предприятиям.

Согласно поправкам к закону, для первых 100 киловатт-часов (кВт/ч) потребления электроэнергии для домашних хозяйств установлен потолок в размере 0,16 евро за кВт/ч, а для юридических лиц — снижение на 50% стоимости электроэнергии, превышающей 0,16 за кВт/ч.

Министерство отмечает, что, учитывая значительное повышение цен на электроэнергию, когда средняя цена для домохозяйств в отопительный сезон составит около 270-280 евро за мегаватт-час (МВт/ч), у них возникнут сложности с оплатой счетов. Ожидается, что средняя цена электроэнергии для юридических лиц в ближайшие шесть месяцев составит около 330 евро за МВт/ч.

Меры по компенсации цен на электроэнергию будут применяться до весны 2023 года.