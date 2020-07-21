Минфин: Изменение кадастровой стоимости не повлияет на налоговые ставки в следующем году

Изменения в кадастровой стоимости и последующие изменения налога на недвижимость вступят в силу в 2022 году, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

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В ведомстве напомнили, что Кабинет министров дал Министерству юстиции и Министерству финансов задание разработать предложение, согласно которому новые кадастровые стоимости и изменения в налоге на недвижимость вступят в силу в 2022 году. Поправки к закону о налоге на недвижимость Минфин должен подать в течение года после публикации предполагаемой кадастровой стоимости.

В 2021 году новые кадастровые стоимости не повлияют на расчет налога на недвижимость, указали в министерстве.

Как уже сообщалось, Минюст просит отменить налог на единственное жилье, чья кадастровая стоимость не превышает 100 000 евро. Из-за новой кадастровой стоимости для многих рижан и жителей окрестностей столицы налог на недвижимость может вырасти в несколько раз. Поэтому министр юстиции Янис Борданс (НКП) заявил, что не допустит вступления в силу новой кадастровой стоимости до тех пор, пока не будет отменен налог на единственное жилье.