Минфин наконец-то выделил деньги на доплаты медикам за март и апрель

Министерство финансов выделило запрошенные Министерством здравоохранения 3,6 млн евро для доплат медикам за работу в марте и апреле по ограничению Covid-19, сообщили агентству LETA в Минфине.

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Ранее Латвийское общество больниц заявило, что компенсации за доплаты медикам, которые в чрезвычайных обстоятельствах работали над ограничением распространения Covid-19, до сих пор не получила ни одна из муниципальных больниц, а доплаты медикам из своих средств смогли выплатить только 53% больниц самоуправлений. По словам главы общества Евгения Калейса, в настоящее время больницы самоуправлений стоят перед сложным выбором — выплатить работникам обещанные правительством, но до сих пор не компенсированные доплаты из своих средств, или заплатить им после получения денег от государства.

В Минфине отметили, что рабочая группа по поддержке предпринимательства и работающих под руководством министра финансов Яниса Рейрса ранее поддержала выделение Минздраву из средств на непредвиденные случаи 8 млн евро на доплаты медикам за работу в условиях повышенного риска в период с 1 марта по 31 мая этого года.

Чтобы получить финансирование для доплат за март и апрель, Минздрав подал запрос Минфину 4 июня, но потом отозвал его, так как обнаружил ошибки в расчетах. Повторный запрос была подан только 29 июня. Минфин рассматривал запрос, однако 2 июля Минздрав внес очередные уточнения. Теперь необходимые средства выделены.