Минфин предлагает перенаправить на нужды здравоохранения 5% от налогов

Министерство финансов предлагает начать изменения налоговой системы с введения обязательного страхования здоровья. Взнос составит 5% за счет перераспределения обязательных взносов социального страхования, подоходного налога и налога солидарности, сообщает LETA.

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То есть, налоговое бремя не вырастет, а будут перераспределены существующие налоговые взносы в пользу здравоохранения. Чтобы избежать роста налогового бремени на получателей низких и средних доходов, Минфин предлагает повысить необлагаемый минимум до 350 евро. Кроме того, ведомство предлагает ввести минимальные взносы социального страхования для работников, использующих специальные налоговые режимы и получающих менее минимальной зарплаты. В планах также находится реорганизация режима налога на микропредприятие.

Все эти изменения могли бы вступить в силу в 2021 году. В 2022 году Минфин предлагает ввести требование, что любой человек, чьи доходы от хозяйственной деятельности достигают и превышают 1667 евро в месяц, должен совершать обязательные социальные взносы с полной суммы дохода. А в 2023 году ввести требование для всех совершать обязательные взносы социального страхования с фактических доходов, но не менее минимального взноса.

На всех этапах изменений Минфин планирует повышать акциз на табачные изделия. Кроме того, будут изменения в налогах и сборах, связанных с транспортом. Например, появится новые ставки для расчета налога на выбросы углекислого газа и вернется налог на регистрацию легкового автомобиля.

“Ковид-кризис ясно показал, что в нашей стране много людей, за которые не совершаются даже минимальные взносы социального страхования. Поэтому они остаются без социального обеспечения - больничных, пенсий, кризисных пособий”, - сказал министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство). Он считает, что необходимо незамедлительно решать вопрос социальной защиты людей, работающих в альтернативных налоговых режимах.