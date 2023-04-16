Минфин предлагает разрешать азартные игры не с 18 лет, а с 21 года

Министерство финансов вынесло на обсуждение поправки к закону об азартных играх и лотереях, предлагая установить, что азартные игры в Латвии будут разрешены лицам с 21 года, а не с совершеннолетия, как сейчас, сообщает агентство LETA.

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В настоящее время законом запрещено участие лиц моложе 18 лет в азартных играх, интерактивных азартных играх и интерактивных лотереях. Минфин ссылается на исследование Министерства здравоохранения двухлетней давности, которое показало, что в азартные игры и лотереи в Латвии в основном играют люди в возрасте 25-34 лет.

С каждой последующей возрастной группой доля респондентов, играющих в азартные игры, уменьшается. Среди 55-64-летних респондентов играли хотя бы раз в месяц за последний год 7%, в возрастной группе 45-54 лет - 10%, в группе 35-44 лет - 12%, в в группе 25-34 лет - 18%, а в группе 15-24 лет - 12%. В то же время наблюдается тенденция начинать играть во все более раннем возрасте.

Тот факт, что большинство респондентов начинают играть в возрасте до 20 лет, свидетельствует о наличии специфических рисков и более высокой социально-экономической и психологической уязвимости в более молодой группе населения, считает Минфин.

Как указала Латвийская ассоциация игорного бизнеса, возрастная группа от 18 до 21 года составляет примерно 5% от общего числа получателей услуг. С другой стороны, Латвийская ассоциация интерактивных азартных игр сообщает, что возрастная группа от 18 до 21 года составляет 2-3% от общего числа клиентов.

По мнению Минфина, по этим причинам необходимо поднять минимальный возрастной лимит для участия в азартных играх, в результате чего будет защищена менее защищенная часть общества, у которой еще не сформировалось представление о финансовой независимости и негативном влиянии азартных игр на дальнейшее развитие человека и его способность интегрироваться в общество.

В настоящее время в Латвии нет возрастных ограничений для участия в лотереях, при этом участие в пари, тотализаторах или интерактивных азартных играх, а также посещение казино разрешено лицам старше 18 лет. Законопроект предусматривает повышение возрастного порога для участия во всех видах азартных игр.

При этом лица, достигшие 18-летнего возраста, смогут находиться в местах организации азартных игр, если они являются обслуживающим персоналом организатора азартных игр или другого поставщика услуг.

Также Минфин предлагает изменить требования к минимальному количеству игровых автоматов в заведении. В настоящее время законом установлено, что игровой зал - это место проведения азартных игр, в котором установлено и работает не менее 20 игровых автоматов. Законопроект предусматривает увеличение их минимального количества до 25 единиц.

Согласно данным, предоставленным Латвийской ассоциацией игорного бизнеса, увеличение минимального количества игровых автоматов до 25 коснется 129 игровых залов. Также необходимо будет закрыть 29 игровых залов, где нет возможности увеличить количество автоматов. Трудовые отношения будут прекращены примерно с 235 работниками, а доходы от лицензий на место организации азартных игр могут уменьшиться на 130 500 евро в год.

В настоящее время законом не установлена обязанность организаторов азартных игр и лотерей отделять помещения общественного питания в местах организации азартных игр от помещений, в которых проводятся азартные игры, что снижает возможность недопущения чрезмерного увлечения азартными играми.

В поправках к закону Минфин предлагает обязать организаторов азартных игр обеспечить отдельные помещения для игр и услуг общественного питания.

В международной практике существует несколько подходов к ограничению рабочего времени игорных заведений. Например, в Великобритании, Франции, Германии, Испании и других странах перерыв в работе игровых залов составляет от трех до шести часов в сутки. Чтобы игрок не увлекался и не терял счет времени, необходимо определить часы работы игрового зала, когда он вынужден покинуть игровой зал и пойти домой.

Необходимо также ограничивать постоянную доступность интерактивных азартных игр. Законопроект предусматривает установление ограничения времени работы игорных заведений с 6 до 9 часов утра, когда запрещается организация и интерактивных азартных игр, за исключением тотализаторов и пари.

Минфин также предлагает ввести ограничения на курение и употребление алкоголя в игровых залах и казино. Законопроект предусматривает запрет курения в казино и игровых залах, кроме помещений, специально отведенных для курения и оборудованных вытяжной вентиляцией, обеспечивающей отток воздуха в помещении не менее 8,4 литров в секунду на квадратный метр, а также запрет на бесплатное предложение алкогольных напитков в местах проведения азартных игр.