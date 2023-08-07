Минфин против снижения НДС в любой отрасли

Министерство финансов не видит возможности снизить НДС ни на одну категорию товаров вопреки просьбам предпринимателей из разных отраслей экономики, сообщает Латвийское радио и портал Rus.Lsm.lv.

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Сейчас сниженная ставка НДС 5% действует на продажу свежих овощей и фруктов — и в этом году как раз настало время ее пересмотра. Уже длительное время звучат призывы применять такую же сниженную ставку к другим продуктам питания первой необходимости: молоку, мясу, яйцам. Тем не менее, министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") заявил в утреннем эфире Латвийского радио, что сейчас он не видит возможности снизить НДС в какой-либо из отраслей. Это означало бы сокращение доходов государства, при том, что расходы растут.

Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) по-прежнему надеется, что будет снижен НДС на продовольствие, и одновременно боится, что налоги вырастут."Мы согласны идти и говорить, с цифрами и данными на руках доказать, что прибавка — будет. Я понимаю, у Минфина свой расчет, но мы готовы идти дискутировать. Потому что — если мы снизим НДС, то да, согласны, налоговые поступления сократятся, но мы опираемся на то, что вырастут другие — увеличится производство, будут наняты новые работники, что даст дополнительные доходы в других налоговых секторах. Но этого никто [в Минфине] не хочет видеть! Довольно наивно надеяться и на то, что сократятся налоги на рабочую силу, но повысятся другие — мне как предпринимателю тогда все равно, какого налога я уплачу больше", — заявил член правления LOSP и депутат Сейма Каспар Мелнис (СЗК).

Глава Конфедерации работодателей Андрис Бите считает, что нужно снимать не НДС, а налог на рабочую силу.

"Никто не может дать гарантии, что если снизить НДС на продукты, люди увидят это снижение на полках. Соответственно, наш приоритет — налоги на рабочую силу, чтобы у людей на руках оставались деньги после уплаты налогов и чтобы эта сумма была конкурентоспособной по сравнению с соседями", — заявил Бите.

Ашераденс заявил, что пути снизить налог на рабочую силу ищутся, но не исключено, что для этого придется поднять НДС.