Минфин: у государства есть деньги для смягчения последствий роста заболеваемости Covid-19

Государству доступно финансирование для смягчения последствий роста заболеваемости Covid-19, сообщили в Министерстве финансов.

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Минфин не уточняет, сколько именно средств сейчас доступно на случай, если экономике потребуется дополнительное финансирование для преодоления кризиса из-за Covid-19.

Ранее министр финансов Янис Рейрс сообщил, что возможная государственная поддержка для смягчения кризиса оценивается в 4 млрд евро. В конце августа Министерство экономики обобщило информацию о государственном финансировании, выделенном на различные меры для смягчения последствий Covid-19, которое составило 2,1 млрд евро.

В Минфине напомнили, что резерв ресурсов на счетах Госказны был пополнен за счет заимствований на внутреннем и международных финансовых рынках, например, путем выпуска долговых ценных бумаг на сумму 2,3 млрд евро в этом году и кредита Северного инвестиционного банка в размере 250 млн евро.

"Государство располагает значительными средствами для смягчения вспышки Covid-19 и поддержки экономики, которые в 2021 году будут пополнены за счет заимствований в необходимом объеме на внутреннем и международных финансовых рынках, а также использования выгодных с финансовой точки зрения возможностей заимствования у международных финансовых учреждений", — сказали в министерстве.