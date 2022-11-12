Минимальную зарплату в следующем году могут и не повысить; решение — за 14-м Сеймом

Несмотря на то, что президент Эгилс Левитс в пятницу, 11 ноября, провозгласил поправки к Закону "О труде", предусматривающие повышение минимальной зарплаты с нынешних 500 до 520 евро с 1 января 2023 года, еще все неоднозначно. Позже президент опубликовал заявление, в котором он призвал 14-й Сейм тщательно обсудить, не следует ли вернуться к пересмотру этого вопроса.

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Ранее против внесения поправок в закон выступали предпринимательские организации, профсоюзы, напротив, поддерживали повышение минимальной зарплаты.

В своем заявлении Левитс указал, что хотя Латвийская торгово-промышленная палата и Латвийская конфедерация работодателей просили не провозглашать закон и вернуть его в Сейм на повторное рассмотрение, было принято решение все же провозгласить закон. Однако глава государства обращает внимание на ситуацию с дальнейшим применением закона.

Левитс напоминает, что законопроект был разработан внутри самого парламента — его подали депутаты 13-го Сейма. "Особое внимание следует обратить на то, что законопроект не был инициирован Кабинетом министров, которому законодатель во второй и третьей частях 61-й Закона "О труде" наделяет правом урегулировать порядок определения и пересмотра минимальной месячной заработной платы, а также определить размер минимальной месячной заработной платы", — пояснил Левитс.

Также президент ссылается на 65-ю статью Сатверсме, которая дает депутатам Сейма право вносить законопроекты на обсуждение в Сейм, а представленные законопроекты могут быть приняты в качестве законов, если они имеют необходимую поддержку в Сейме. "Одним из проявлений принципа автономии парламента является то, что депутаты Сейма, как представители народа, могут сами инициировать обсуждение законопроекта и сами принимать по нему решение, в том числе и в случае, когда решение соответствующего вопроса на уровне принятия правительственных правил делегировано Кабинету министров специальным полномочием законодателя", — поясняет Левитс.

По словам президента, законодатель, обсуждая в парламенте повышение минимальной зарплаты, был хорошо информирован о мнении Латвийской торгово-промышленной палаты и Латвийская конфедерации работодателей, у которых были возражения, и о мнении Латвийского объединения свободных профсоюзов, придерживавшихся иной точки зрения. Левитс добавляет, что Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам, отвечающая за продвижение закона, получила эти заключения до второго и третьего чтения, и Сейму была известна позиция социальных партнеров и оценка потенциальных выгод и рисков, связанных с принятием закона.

"Это политическое решение большинства самого 13-го Сейма, принявшего такой закон, решение о необходимости такого закона и соответствия этого закона интересам всего общества", — подчеркнул Левитс.

Президент также указывает, что вторая часть 61-й статьи Закона "О труде" предусматривает, что размер минимальной месячной заработной платы в пределах нормальной продолжительности рабочего времени, а также расчет минимальной часовой ставки определяет Кабинетом министров.

В то же время, по мнению Левитса, закон в некоторой степени нарушает правовую определенность и предсказуемость процесса, в котором решается вопрос об определении минимальной месячной заработной платы. Президент указывает, что Сейм, приняв закон, вмешался в полномочия Кабинета министров.

Президент также делает вывод, что авторы законопроекта не уделили должного внимания изучению изменения и нестабильности экономической ситуации не только в Латвии, но и в мире в целом.

"Новые геополитические условия, потенциальный энергетический кризис и ограниченность ресурсов оказывают существенное влияние как на инфляцию, так и на показатели экономического роста. Эти условия уже изменились с того времени, когда депутаты внесли законопроект на рассмотрение в Сейм. Соответственно , они уже оказывают существенное влияние на государственную политику, связанную с определением минимальной месячной заработной платы в пределах нормальной продолжительности рабочего времени, и продолжат влиять на эту политику и в ближайшие годы", — говорит Левитс.

"Этот закон характерен для стиля работы ушедшего 13-го Сейма — спешить с решением значимых и нужных вопросов и не всегда использовать возможность найти сбалансированный и приемлемый компромисс для всех вовлеченных сторон. Решения приняты, но в то же время, оставлено основание для их переоценки или даже принятия противоположных решений при изменении парламентского большинства", — так оценивает ситуацию Левитс.

В то же время президент не отрицает, что повышение минимальной месячной заработной платы является необходимым шагом для обеспечения благосостояния и роста населения Латвии. Но в то же время Левитс считает, что следовало бы принимать во внимание при повышении зарплаты уже принятые на международном уровне показатели. К тому же Левитс видит долгосрочные риски в том, что парламент берет на себя полномочия принимать подобные решения, хотя это компетенция правительства.

В связи с вышеизложенным президент Эгил Левитс призывает 14-й Сейм тщательно взвесить, не следует ли пересмотреть этот вопрос.

"Сейму, а также парламентской Комиссии по социально-трудовым вопросам и следующему правительству следует тщательно взвесить возможность реализации закона в 2023 году, прислушиввшись к доводам социальных партнеров и мнениям экономических экспертов, и вернуться к вопросу об уровне минимальной месячной заработной платы в 2024 году", — так формулирует свой призыв Эгил Левитс.

Президент подчеркивает, что если "популярное и правильное решение экономически нецелесообразно или может представлять серьезные риски для роста народного хозяйства и общего благосостояния общества, законодатель обязан искать другие, более тонкие и нюансированные решения проблемы".