Минимальный порог для выплаты пособий по простоям может составить 130 евро

Рабочая группа Министерства финансов сегодня, 22 апреля, поддержала предложение Министерства благосостояния о расширении круга получателей пособий по простою и в то же время установить нижний порог этого пособия, говорится в пресс-релизе Министерства благосостояния.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Ожидается, что минимальный порог для выплаты пособий по простоям составит 130 евро, причем пособие также будет выплачиваться компаниям, которые не соответствуют критериям.

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) отметила, что партнеры по коалиции предложили решения, чтобы помочь людям, которым было отказано в выплате пособия по простою, и тем, у кого сумма пособия по простою, насчитанная Службой государственных доходов (СГД), составила всего несколько евро, на которые невозможно прожить.

"Мы оперативно предлагаем новые решения, чтобы никто не остался за пределами круга лиц, которым нужна помощь, — отметила Петравича. — Анализ информации о рассчитанных выплатах в связи с простоями показывает, что выплачиваемые суммы зачастую очень малы, поскольку за работников, по-видимому, не платились налоги. Тем не менее, в этой чрезвычайной ситуации государство решило принять эффективные меры, чтобы помочь каждому, кто оказался в трудной ситуации".

Предложение Министерства благосостояния предусматривает установление нижнего порога для выплаты пособий по простою — никто не будет получать менее 130 евро.

В то же время помощь будет предусмотрена и тем, кому было отказано в выплате пособия по простою. СГД передаст данные в Государственное агентство социального страхования (VSAA), которое выплатит этим людям социальное пособие в размере 130 евро, а также 50 евро за каждого ребенка-иждивенца, в отношении которого предусмотрена льгота по подоходному налогу.

Планируется, что предложения будут рассмотрены 23 апреля на заседании Кабинета Министров.

Как уже сообщал портал Delfi, по состоянию на 20 апреля СГД выплатила пособия за простой на сумму 4,793 млн евро. Средний размер пособия за простой на одного работника составил 259 евро. Максимальное пособие в размере 700 евро получили 773 работника, пособие 14 488 человек (87% от общего числа получателей пособия) не превысило размера минимальной зарплаты, то есть 430 евро, а 302 человека получили пособия меньше 20 евро.

Самозанятые лица могли подать заявление на пособия за простой с 3 апреля. За прошедшее время средний размер пособия за простой самозанятого лица составил 232,70 евро. Максимальное пособие в размере 700 евро получили 59 самозанятых лиц, а размер пособия 790 самозанятых (79%) не превысил минимальной зарплаты.

В пособиях за простой было отказано 2240 предприятиям и 877 самозанятым лицам, которые не соответствовали определенным Кабинетом министров критериям.