31 июля президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу, в котором призывает Кабинет министров принять решение о выплате единовременной компенсации несовершеннолетним детям женщины, которую весной убил в Екабпилсском крае ее бывший муж Леон Русиньш.

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Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери несовместимые с жизнью ножевые ранения получила женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но защитить женщину не удалось. Сейчас Русиньш находится в международном розыске.

В письме Ринкевич говорит о том, что "в этом году Латвию потрясла трагедия — погиб человек, так и не дождавшийся защиты от государства".

"Убийство, совершенное 16 апреля этого года в Екабпилсе, когда мать несовершеннолетних детей была убита после длительного преследования, о котором было известно ответственным учреждениям, к сожалению, высветило неспособность государства защитить своих людей. Последующие объяснения органов власти — полиции, прокуратуры, суда, самоуправления — и поиски виновных в другом месте, но только не у себя, наглядно подтвердили, что государство не смогло защитить высшую ценность демократического общества — человеческую жизнь", — подчеркивается в письме.

Как указал в письме президент, закон "О государственной компенсации потерпевшим" обеспечивает физическому лицу, признанному потерпевшим в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом, право на получение государственной компенсации за моральный ущерб, физические страдания или имущественный ущерб, причиненные в результате умышленного преступного деяния.

Ринкевич считает, что в случае убийства в Екабпилсе государство должно сделать больше, чем предусматривает данный правовой механизм, показав, что оно способно взять на себя ответственность, если какие-либо ветви власти не смогли защитить людей от угроз, о которых государству было известно.

"Я призываю Кабинет министров предоставить адекватную и соразмерную единовременную компенсацию, независимо от статуса этих лиц в уголовном процессе. Здесь важно принять во внимание статью 93 Конституции Латвийской Республики и вытекающую из международных обязательств Латвии обязанность государства действовать для защиты человеческой жизни, а также статью 110 Конституции, где говорится о том, что государство особенно помогает детям, оставшимся без попечения родителей или пострадавшим от насилия", — пишет президент.

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"Я считаю, что минимальный размер единовременной компенсации для каждого из этих лиц должен составлять не менее 50 000 евро. Эта сумма соизмерима с другими случаями, в которых государства обязаны возместить ущерб, причиненный их неспособностью выполнять свои обязанности и защитить человеческую жизнь", — говорится в письме.

Ринкевич просит правительство разработать соответствующий правовой акт, который определит, в каком размере, каким лицам и в каком порядке должны быть назначены и выплачены компенсации.