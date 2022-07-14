Министерства запросили более 2 млрд евро на приоритетные мероприятия в 2023 году

Отраслевые министерства суммарно запросили 2,06 млрд евро на проведение приоритетных мероприятий в рамках государственного бюджета следующего года. Об этом сообщило Министерство финансов.

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В 2024 году министерства хотят получить на приоритеты еще большую сумму — 2,68 млрд евро, в 2025 году — 2,78 млрд евро.

Самые большие аппетиты на 2023 год демонстрирует Министерство здравоохранения, желающее получить четверть всей запрошенной суммы — 512,568 млн. евро. Далее следует Министерство экономики с запросом в 355,66 млн евро, на третьем месте Министерство охраны окружающей и регионального развития — 273,9 млн евро. Далее следуют Министерство образования и науки — 241,37 млн евро и Министерство сообщения — 189,614 млн евро.

Министерство благосостояния претендует в рамках госбюджета-2023 на 139,9 млн евро, Министерство культуры запросило на свои приоритеты — 91,713 млн евро, Министерство внутренних дел — 86,608 млн евро, Министерство земледелия — 66,14 млн евро.

Министерство юстиции оценило свои приоритеты в 20,85 млн евро, Министерство иностранных дел — в 18,6 млн евро. А само Министерство финансов, отвечающее за подготовку госбюджета, оказалось самым скромным, запросив всего 15,59 млн евро.

На приоритеты в рамках бюджета этого года министерства просили только 1,68 млрд евро.