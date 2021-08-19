Министерство экономики: дома серии 467А безопасны для дальнейшей эксплуатации

Министерство экономики завершило исследование стабильности и механической устойчивости домов 467А серии и пришло к выводу, что эта серия домов безопасна для дальнейшей эксплуатации.

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В исследовании были изучены 10 домов этой серии в рижских микрорайонах Засулаукс, Вецмилгравис, Плявниеки и Краста масивс. Здания были сданы в эксплуатацию с 1973 по 1988 год.

Ни у одного дома не были идентифицированы дефекты или повреждения, способные повлиять на несущую способность зданий или их безопасную эксплуатацию. Кроме того, у домов не было деформация и признаков утери механической устойчивости. Здания находятся в удовлетворительном состоянии и их эксплуатация безопасна, сообщает министерство.

Чтобы состояние домов не стало хуже, необходимо обновить колонны и балки, обновить элементы крыши, а также демонтировать или отремонтировать аварийные крыши резервных выходов. В связи с этим Министерство экономики разработало типовые решения по реконструкции этой серии домов.

В этом году на очереди проверка состояния домов 103 серии как в городах, так и за их пределами. В 2022 году запланирована проверка 602 и 602P серии, в 2023 году — 316 и 318 серии, а в 2024 году — 104 и 119 серии домов.

Ранее Министерство экономики проверило состояние балконов домов 316 или 318 серии, а также состояние домов 464 серии — так называемого "литовского" проекта и панельных хрущевок.