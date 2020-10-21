Министерство экономики, возможно, предложит вернуться к выплате пособий за простой
Foto: DELFI

Министерство экономики, возможно, предложит вернуться к выплате пособий за простой для работников пострадавших во время кризиса компаний, сказал министр экономики Янис Витенбергс в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио.

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Он отметил, что в настоящее время Латвия переживает вторую волну пандемии Covid-19 и распространение инфекции парализует работу предприятий. В качестве примера он привел вспышки Covid-19 на предприятиях Kuldigas tekstils и Licis-99.

По словам министра, если из-за распространения Covid-19 потребуется вновь прибегать к механизмам поддержки, Минэкономики предложит возобновить пособия за простой, однако в этом еще предстоит убедить партнеров по коалиции.

В настоящее время Минэкономики готовит отчет о ситуации в бизнес-среде, который будет представлен партнерам по коалиции на следующей неделе.

На вопрос о средствах, которые можно использовать для поддержки предпринимателей, Витенбергс ответил, что в настоящее время доступная сумма составляет 15 млн евро, которые будут перераспределены из программы поддержки экспорта.

Министр экономики воздержался от прогнозов о том, скольким компаниям может понадобиться государственная поддержка, если заболеваемость Covid-19 продолжит расти.

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LETA

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