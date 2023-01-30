Министерство и профсоюз продолжат обсуждать график повышения зарплат педагогов

Сегодня, 30 января, Министерство образования и науки (МОН) продолжит переговоры с Латвийским профсоюзом работников образования и науки (ЛПРОН) о графике повышения зарплат педагогов, сообщила глава ЛПРОН Инга Ванага.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она отметила, что вторая встреча позволила добиться гораздо большей ясности в вопросе о графике зарплат и теперь он приближается к забастовочным требованиям ЛПРОН. Однако, по словам Ванаги, остались вопросы, требующие дальнейшего обсуждения, например, о зарплатах преподавателей высших учебных заведений.

Как сообщалось, министр образования и науки Анда Чакша ранее заявила, что у МОН и ЛПРОН имеется общее понимание важнейших задач, в том числе выполнение забастовочных требований педагогов.