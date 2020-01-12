Министерство обороны планирует научить всех латвийских школьников стрельбе и патриотизму

С 1 сентября 2024 года в латвийских школах может появиться новый обязательный предмет — "Государственная оборона". Курс будет включать в себя воспитание патриотизма, ориентирование, освоение боевых навыков в сельской местности и практические занятия по стрельбе.

Во вторник, 14 декабря, на заседании правительства будет рассмотрен проект закона "Об обучении детей и юношей государственной обороне". Документ, подготовленный Министерством обороны, уточняет правила работы организации "Яунсардзе" и оговаривает порядок введения новой обязательной школьной дисциплины.

Решение о том, что латвийские школьники должны пройти отдельный курс патриотизма и уметь стрелять, было принято латвийским парламентом еще в 2017 году. Но изначально курс "Государственной обороны" планировался как добровольный. В рамках пилотного проекта его с 2018 года изучали в двух десятках латвийских средних и профессиональных школах (преимущественно в провинции). Уроки проводились в 10-х и 11-х классах в средних школах и на 2-х и 3-х курсах в профессиональных. Помимо теоретических лекций курс предусматривал практические занятия, физическую подготовку, а также выезд в специальный десятидневный лагерь. Общий курс был объемом свыше 300 академических часов, включая 39 часов стрельбы из пневматического и малокалиберного оружия.

Эксперимент признан успешным, поэтому с 1 сентября 2020 года "Государственная оборона" станет в школах предметом по выбору, а с 2024 года — обязательным для обучения. По подсчетам Минобороны, нововведение затронет 34 тыс. подростков. Преподавать новый предмет будут инструкторы "Яунсардзе", для чего с 2020-го по 2022 годы в центре "Яунсардзе" будет создано дополнительно 64 новые штатные единицы. На подготовку образовательного проекта с 2019-го по 2022 годы из госбюджета потратят 5,5 млн. евро.