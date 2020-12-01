Министерство образования: нужно дать школам возможность работать, соблюдая меры безопасности
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Решение о новых ограничениях в школах было принято 25 ноября. С 30 ноября, чтобы 1-6 классы могли продолжать учиться очно, школа должна обеспечить не менее трех квадратных метров на одного ученика, а учителя должны носить маски и на уроке, и вне уроков. Если эти условия соблюдаются, школы могут продолжить работать, и через две недели, с учетом эпидемиологической ситуации, будет решаться, что делать со школами после каникул.

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Эпидемиологическая статика показывает, что после осенних каникул и ухода 7-12 классов на удаленное обучение количество заболевших школьников уменьшилось. На прошлой неделе 7,7% случаев были связаны со школой. Министерство образование надеется, что если усилить меры безопасности в школах, ситуация будет исправляться и дальше.

Министерство образование провело разговоры с представителями школ. 500 школ (то есть 89% из всех) готовы обеспечивать для 1-4 классов очное обучения и соблюдать меры безопасности. Остальные школы готовы на частично очное обучение, а еще 10 сейчас на карантине. 60% школ готовы обеспечить очное обучение для 5-6 классов, еще 31% школ готовы учить их частично очно, а еще 9% будут работать удаленно.

Как подчеркивает МОН, принудительные каникулы для учеников 1-6 классов сейчас создадут непомерную нагрузку на родителей. Возможно, их будет уместнее организовать в январе после праздников либо еще позднее — если эпидемиологи посчитают, что это необходимо.

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