Министерство образования объявит, как в этом году будут проходить экзамены в школах

В четверг Министерство образования и науки (МОН) проведет онлайновую пресс-конференцию о том, как в этом учебном году в школах будут проходить централизованные экзамены. В пресс-конференции примут участие министр образования и науки Илга Шуплинска и директор Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс.

Пресс-конференция состоится на платформе Zoom, а также будет транслироваться на странице МОН в сети Facebook. Кабинет министров сегодня планирует внести ряд поправок в нормативные акты, которые уточнят порядок проведения экзаменов в школах в этом году.

Экзамены в этом году должны сдавать 17 800 девятиклассников и 28 000 учащихся 12-х классов. Ранее МОН заявило, что предлагает отказаться от экзаменов в 9-х классах и провести экзамены только для выпускников средних школ.

Отказаться от экзаменов в 9-х классах предлагается после консультаций с Минздравом, на основе опроса школьников и с учетом решений других стран ЕС по организации централизованных экзаменов в школах.

Как и в большинстве стран ЕС, в Латвии состоятся экзамены для учащихся 12-х классов, а для девятиклассников будут отменены, за исключением экзамена по латышскому языку для учащихся школ нацменьшинств, которые хотят его сдать.

Экзамены в 9-х классах в этом году решили не проводить также Бельгия, Дания, Франция, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния и Испания, одновременно оставив экзамены для 12-х классов.

Как сообщалось ранее, для 12-х классов основной срок сдачи экзаменов в настоящее время планируется со 2 июня по 7 июля, а для тех школьников, которые не смогут сдать их в это время, планируется дополнительный срок с 9 по 30 июля.