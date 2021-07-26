Министерство образования предлагает дать школам работать очно вне зависимости от заболеваемости

Министерство образования подготовило протокол безопасности для учебных заведений, который позволит школам работать очно вне зависимости от кумулятивной заболеваемости Covid-19 в стране и в регионах, рассказала министр образования Анита Муйжниеце в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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Согласно протоколу, каждая школа будет индивидуально оценивать свою ситуацию — состояние вентиляции, количество привитых педагогов и другие показатели. Министерство ожидает, что Минздрав предоставит рекомендации, как действовать, если в какой-то школе происходит вспышка коронавируса.

Муйжниеце подчеркнула, что для очного обучения важно, чтобы педагоги вакцинировались, и посетовала на то, что темп вакцинации среди них все еще очень низкий. Она не согласна с мнением профсоюза о том, что из-за обязательной вакцинации может уйти треть учителей — однако, по ее мнению, желающих уйти и не стоит удерживать силой. "Мне не хочется верить, что требование быть привитым будет единственной причиной, по которой педагог решится уйти из профессии. Если кто-то уже порядочное количество времени чувствовал себя в профессии плохо, тогда, возможно, такое требование поставит точку — но я не думаю, что это будет треть педагогов", — считает министр.

До пятницы, 23 июля, от Covid-19 привились только 59% педагогов. Привито 62% педагогов общеобразовательных школ и 78% преподавателей вузов. Педагоги дошкольных учебных учреждений вакцинируются хуже всего — привито только 48%. Это объясняется тем, что детские сады на удаленное обучение переводить не будут. С другой стороны, за неделю число привитых педагогов детсадов выросло на два процентных пункта, тогда как число привитых школьных учителей и вузовских преподавателей выросло на один процентный пункт. Чтобы школы могли заработать очно, нужно, чтобы было привито не менее 80% учителей.