Министерство образования предлагает три модели обучения в пандемию

Министерство образования и науки предлагает три модели учебного процесса, при которых будет расширено использование элементов удаленных занятий. Об этом в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 рассказала министр образования Илга Шуплинска.

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Первая — модель А или очная — предусматривает, что если школа может обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, то есть дистанции, гигиены, наблюдение за здоровьем учеников, то обучение проходят очно. При этом 20% учебного процесса для учеников 7–12 классов может происходить удаленно.

Модель В — это частично удаленное обучение, для тех школ, которые не могут выполнить требования эпидемиологической безопасности. 1–6 классы учатся очно, а 7–12 — на 40–60% удаленно. В профессиональных учебных учреждениях 60–80% обучения будет происходить очно и 20-40% удаленно.

Модель С — полностью удаленное обучение для всех классов. Она будет использоваться в том случае, если в стране будет плохая эпидемиологическая обстановка либо если именно в этой школе будет выявлен Covid-19.

По словам Шуплинской, удаленное обучение можно использовать как метод и при модели А. Самостоятельная работа учеников не обязательно должна происходить в школе или дома, это может быть и библиотека, и даже улица.

По словам министра, класс или группа будет рассматриваться как закрытый коллектив, так же, как коллектив на работе. Трудности будут в том, чтобы соблюдать социальную дистанцию в общих помещениях и сделать так, чтобы классы меньше пересекались.