Министерство образования: заболевших Covid-19 среди учителей мало

В период с 22 февраля по 16 марта, с тех пор, как разрешили очное обучение 1-4 классов в некоторых регионах, среди работников школы констатированы очень низкая заболеваемость Covid-19, сообщает Министерство образования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За это время заболели всего 39 работников, в том числе 21 педагог. Среди школьников заболевших еще меньше — всего 12.

С 22 февраля по 12 марта очные занятия для младшеклассников без перерывов удалось организовать в 42 самоуправлениях, а 22 марта присоединились еще 17 самоуправлений, в десяти из которых школьники учились в помещениях, а в семи — на свежем воздухе.

Как отмечает министерство, нет статистически значимых различий в заболеваемости между самоуправлениями, где школьникам разрешили учиться очно, и теми, где не разрешили. Следовательно, открытие школ не оказывает существенного влияния на рост заболеваемости.

Процент положительных результатов среди персонала школ тоже снижается: если 22-28 февраля положительными оказались 1,1%, то 8-14 марта — 0,3%.