Министерство: обсуждается вопрос о возобновлении самых необходимых услуг красоты
Foto: Shutterstock

Как сообщили агентству LETA в Министерстве экономики, в настоящее время обсуждается вопрос о возобновлении самых необходимых косметических услуг.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Чрезвычайное положение в Латвии продолжается уже несколько месяцев, и мы знаем, что потребности общества в базовых косметических услугах значительно возросли, поэтому цель - создать долгосрочные безопасные условия для оказания услуг красоты в условиях пандемии Covid- 19", - пояснили в ведомстве.

В Миэкономики подчеркнули, что речь идет в первую очередь о возобновлении самых необходимых гигиенических услуг, при оказании которых риск заболеваемости низкий.

На этой неделе министерство обсудит подготовленные предложения с представителями индустрии красоты, а на следующей неделе представит их правительству.

Как ранее заявила президент Латвийской ассоциации косметологов Ренате Рейнсоне, ассоциация не согласна с точкой зрения Министерства здравоохранения о том, что возобновить следует только услуги парикмахерских и маникюра.

"В индустрии красоты невозможно различить важные и менее важные манипуляции. Кто будет следить за этим и какими методами? Важно, чтобы все могли работать на равных условиях, на равных критериях. Ограничения должны быть логичными и продуманными. Очередное разделение ассортимента услуг приведет к противоположной реакции - услуги уйдут в подполье", - сказала Рейнсоне.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

9

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Объявления

Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
90 100€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
87 900€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€