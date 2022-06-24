Министерство предлагает еще сократить число специальных школ

Министерство образования предлагает еще сократить число специальных образовательных учреждений — на сей раз на десяток школ, сообщает агентство LETA со ссылкой на подготовленное министерством сообщение "Оценка сети специальных образовательных учреждений).
Этот процесс начался несколько лет назад. Если 2015/2016 учебном году в Латвии насчитывалось 60 таких школ, но в 2021/2022 учебном году — лишь 43.
Оценив специальные образовательные учреждения, министерство пришло к выводу, что, например, в Курземе из восьми только шесть пройдет аттестацию, в Земгале — также из восьми будут сохранены шесть, в Видземе — из 11 останется шесть школ, а в Латгале — из шести сохранять пять.
В Риге и Рижском регионе будут сохранены все специальные образовательные учреждения, то есть десять.