Министерство земледелия предлагает заморозить налог на сельскую землю

Министерство земледелия передало на общественное обсуждение поправки, которые позволят не неопределенное время заморозить ставки налога на сельскую землю, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно поправкам, с 2021 года кадастровая стоимость сельских земель будет заморожена. Руководитель бюро министра земледелия Янис Эглитс объяснил, что ведомство предлагает заморозить кадастровую стоимость земли из-за её существенного роста в будущем. По его словам, Минземледелия хочет, чтобы налог на недвижимость был понятным, а также уберечь латвийских крестьян от “неадекватного” роста налогового бремени. Налог может расти только в случае, если с землей совершается сделка, считает министерство.

“Если стоимость недвижимости вырастет более чем в три раза, возникает вопрос, сколько в магазинах будет стоить хлеб. Кроме того, стоит задать вопрос, сможет ли латвийский фермер конкурировать с польскими, литовскими, эстонскими и другими крестьянами”, - сказал Эглитс.

По его словам, о более долгосрочном решении ведомство должно договориться с Министерством финансов.