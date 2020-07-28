Министерство земледелия предлагает заморозить налог на сельскую землю
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Министерство земледелия передало на общественное обсуждение поправки, которые позволят не неопределенное время заморозить ставки налога на сельскую землю, сообщает LETA.

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Согласно поправкам, с 2021 года кадастровая стоимость сельских земель будет заморожена. Руководитель бюро министра земледелия Янис Эглитс объяснил, что ведомство предлагает заморозить кадастровую стоимость земли из-за её существенного роста в будущем. По его словам, Минземледелия хочет, чтобы налог на недвижимость был понятным, а также уберечь латвийских крестьян от “неадекватного” роста налогового бремени. Налог может расти только в случае, если с землей совершается сделка, считает министерство.

“Если стоимость недвижимости вырастет более чем в три раза, возникает вопрос, сколько в магазинах будет стоить хлеб. Кроме того, стоит задать вопрос, сможет ли латвийский фермер конкурировать с польскими, литовскими, эстонскими и другими крестьянами”, - сказал Эглитс.

По его словам, о более долгосрочном решении ведомство должно договориться с Министерством финансов.

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