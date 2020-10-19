Как заявила в интервью программе "Šodienas jautājums" на ЛТВ министр здравоохранения Илзе Винькеле, 250 коек для пациентов с Covid-19 — это предел, при котором предоставление всех медицинских услуг еще не нуждается в существенной реорганизации.

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Согласно последним данным Национальной службы здравоохранения Латвии, в настоящее время в больницах страны проходят лечение в общей сложности 80 пациентов с Covid-19, что на сегодняшний день является наибольшим числом пациентов с Covid-19 в больницах.

"У нас есть 250 коек, на которых размещают больных Covid-19. Это предел, при котором все другие медицинские услуги не нуждаются в существенной реорганизации", — сказала министр.

Она также сообщила, что "в настоящее время возможности, количество людей и способность Центра по профилактике и контролю заболеваний уже немного превышают пределы".

Политик также напомнила, что важным показателем является возможность отслеживания 80% заражений.

По словам Винькеле, в ближайшее время Кабинет министров рассмотрит возможность привлечения дополнительного финансирования для Центра по профилактике и контролю заболеваний. При этом, как подчеркнула глава Минздрава, "одних денег будет недостаточно, потому что нужны специалисты в области общественного здравоохранения и эпидемиологии".

Министр также упомянула Чехию, в которой на сегодняшний день сложилась одна из худших эпидемиологических ситуаций в Европе. Если бы показатели этой страны были подогнаны под параметры Латвии, это означало бы, что в Латвии каждый день должны выявлять по 170 заболевших Covid-19. Такой сценарий для Латвии, по мнению Винькеле, означал бы крах системы здравоохранения.

Пациентов с хроническими заболеваниями уже сейчас везут в районные больницы. По словам министра, сейчас региональные больницы пока справляются с нагрузкой. Также навстречу пошла и Рижская Восточная клиническая университетская больница, потому что, хотя больница и является основным местом, где проходят лечение пациенты с Covid-19, клиника выразила готовность принять хронических пациентов, которые нуждаются в первичном обследовании на уровне университетской больницы.

"В настоящее время ведутся работы по закупке оборудования для проведения анализа слюны в региональных больницах", — сообщила политик.

Однако по другим типам тестов ситуация хуже, потому что от Всемирной организации здравоохранения получен отказ на закупку теста нового типа. Таким образом, по словам политика, "коллеги сейчас работают над новой закупкой".