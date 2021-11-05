Министр: 92% депутатов самоуправлений смогут продолжить работу после 15 ноября

15 ноября у всех председателей самоуправлений будут ковид-сертификаты; полностью вакцинированы, начнут процесс вакцинации или смогут подтвердить факт перенесенной болезни 92% муниципальных депутатов. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (A/P!)

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Сейчас невакцинированные депутаты есть в 20 самоуправлениях, соответственно, у них не будет сертификатов и после 15 ноября. Министр напомнил, что каждый председатель думы обязан обеспечить полноценную работу думы в порядке, установленном нормативными актами.

"Статус депутата самоуправления не освобождает от обязанности вакцинироваться. Депутаты, как и все жители, должны соблюдать комендантский час после 20:00, а также правила, касающиеся работников общественного сектора.

Цель этих правил — не только обеспечить эпидемиологическую ситуацию прямо сейчас, но и победить эпидемию в долгосрочной перспективе. Это можно сделать, только увеличив охват вакцинацией. Депутаты самоуправлений которые не смогут предъявить сертификаты после 15 ноября, не смогут участвовать в работе думы и удаленно", — объяснил Плешс.

Министр отметил, что направил в ответственную комиссию Сейма письмо с призывом учесть в законе и обязательную вакцинацию для депутатов парламента. В случае, если депутат не может предъявить действующий сертификат, его полномочия нужно приостановить до тех пор, пока сертификат не будет получен, считает министр.

За последние две недели уровень вакцинации среди непривитых муниципальных депутатов вырос на 39 процентов. Министр призвал нерешительных депутатов осознавать всю серьезность ситуации и свою ответственность перед обществом и пройти вакцинацию, а также поблагодарил тех сотрудников, которые уже вакцинировались.