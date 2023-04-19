Министр благосостояния: пенсионный возраст можно повысить тогда, когда люди в Латвии будут жить дольше

Пенсионный возраст может быть повышен только тогда, когда в Латвии улучшится система здравоохранения, а также повысится ответственность общества за свое здоровье и люди начнут жить дольше, заявила в передаче Šodienas jautājums на Латвийском телевидении (LTV) министр благосостояния Эвика Силиня.

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Силиня отметила, что говорить о повышении пенсионного возраста в Латвии пока рано, потому что средняя продолжительность жизни недостаточно велика, чтобы это сделать.

Также, по ее словам, нужно думать о том, чтобы привлечь высококвалифицированных сотрудников из-за рубежа на определенное время, или таких работников, которые останутся здесь и будут тут устраивать свою жизнь.

"Мы можем быть более открытыми, чтобы привлечь работников из многих стран, но не из России и Беларуси", — подчеркнула Силиня.

Между тем, министр экономики Илзе Индриксоне отметила, что у иностранцев нет большого желания здесь работать, а уже квалифицированная рабочая сила не имеет проблем с получением рабочей визы в Латвии.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства 6 апреля заявил, что Латвии неизбежно придется задуматься о повышении пенсионного возраста. Об этом премьер-министр заявил, обсуждая экономическую ситуацию в стране и возможности ее улучшения, заслушав информационный отчет о Программе стабильности Латвии на 2023-2026 годы.

Позже он пояснил, что повышение пенсионного возраста не является вопросом нынешнего созыва Сейма, но к нему, возможно, придется вернуться в будущем, поскольку в стране ощущается все более острая нехватка рабочей силы.

В свою очередь, Силиня в интервью Латвийскому радио сказала, что в Латвии продолжается уже начатое повышение пенсионного возраста, который в 2025 году достигнет 65 лет, и новой реформы в настоящее время не планируется.