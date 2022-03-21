Министр благосостояния прогнозирует рост безработицы в отдельных городах

В некоторых городах может вырасти безработица, заявил на Латвийском радио министр благосостояния Гатис Эглитис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, пока не наблюдается значительного роста безработицы, но ожидается, что в некоторых городах, например, в Даугавпилсе, безработица может краткосрочно вырасти.

Как сообщалось, "Даугаупилсский локомотиворемонтный завод", на в котором работает более 600 человек, в ближайшее время будет вынужден уволить 300 сотрудников, если не будут приняты меры поддержки предпринимателей.

"Мы принимаем все меры со стороны Государственного агентства занятости (ГАЗ), мы активно помогаем этим людям переквалифицироваться, получить новые знания, чтобы они могли как можно скорее вернуться на рынок труда", — сказал министр.

В настоящее время не планируется менять размер пособия по безработице или продолжительность выплаты, поскольку дефицита вакансий нет, сказал Эглитис.

Как сообщалось, уровень фактической безработицы в Латвии на конец февраля составил 7,6%, не изменившись в течение месяца.