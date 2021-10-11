Министр благосостояния: требование о вакцинации будет юридически надежней, если закрепить его в законе

"Требование о вакцинации населения было бы юридически безопаснее закрепить в "Законе о труде" или "Законе об управлении распространением инфекции Covid-19", но это не всегда возможно", — заявил сегодня министр благосостояния Гатис Эглитис (JKP).

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Комментируя, что сейчас нет законного основания увольнять невакцинированных работников частного сектора, премьер Кариньш сказал, что правительство еще летом решило, что внесение соответствующих поправок в закон будет безопаснее всего. Но тогда это не было возможно.

Сейчас требование о вакцинации для работников определяется постановлением Кабинета министров и приказом об объявлении чрезвычайного положения, объяснил Кариньш.

Он добавил, что Министерство благосостояния подготовило инструкцию для работодателей, в которой этот вопрос подробно описан.

"Правительство делает и будет делать все, чтобы люди вакцинировались. Те, кто работает в частном секторе, также должны пройти вакцинацию в соответствии с указаниями работодателя", — сказал Кариньш. Премьер пояснил, что единственный способ преодолеть кризис — это успешно провести программу массовой вакцинации.

В свою очередь министр благосостояния Гатис Эглитис напомнил, что работодателям доступны такие инструменты, как приостановка работы и простой без получения зарплаты. По его словам, это очень серьезные и болезненные инструменты для одной из сторон.