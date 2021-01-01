Министр cообщения критикует формулу запрета на перевозки в связи с распространением Covid-19

Министр сообщения Талис Линкайтс сомневается в эффективности формулы, используемой для запрета перевозок из-за распространения Covid-19.

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"Формула Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) для запрета перевозок — это какой-то абсурд: с понедельника разрешены перевозки в Швецию c показателем 815 случаев заболевания на 100 000 населения, хотя две недели назад запретили с показателем 781", — написал минист в Twitter.

В странах, с которыми Латвия запрещает пассажирское сообщение, кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней вдвое превышает среднюю по ЕС и Европейской экономической зоне. Сейчас этот удвоенный показатель равен 856,2 случая на 100 000 жителей.

В странах, с которыми Латвия запрещает пассажирское сообщение, кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней вдвое превышает среднюю по ЕС и Европейской экономической зоне.

Список этих стран пересматривается каждую пятницу с учетом показателя на этот день. Изменения вступают в силу с новой недели. Сейчас этот показатель равен 856,2 случая на 100 000 жителей. Неделю назад, 25 декабря, показатель был равен 821,1 случая на 100 000 жителей, а еще неделей ранее, 18 декабря, было 756,4 случая на 100 000 жителей.

В Швеции кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 жителей по состоянию на эту пятницу составляет 815 случаев. Неделю назад этот показатель составлял 878,4 случая, а еще неделей ранее было 781,7 случая на 100 000 жителей.

Как уже сообщалось, с понедельника запрет на пассажирские перевозки коснется шести стран. В списке стран, с которыми запрещено пассажирское сообщение, по-прежнему находятся Литва, Словения и Сан-Марино. Из списка исключены Швеция, Хорватия и Люксембург, но добавились Нидерланды, Чехия и Лихтенштейн.