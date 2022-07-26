Министр экономики Индриксоне: Латвия своевременно приняла важнейшие решения по энергобезопасности

Латвия сделала исторический шаг, отказавшись от поставок природного газа из России с 1 января следующего года, а Европейская комиссия призвала страны блока разработать меры по экономии газа. Министерство экономики продолжает работу по нескольким приоритетным направлениям в энергетическом секторе, чтобы обеспечить как механизмы поддержки в предстоящий зимний сезон, так и решения для обеспечения безопасности и независимости энергоснабжения в долгосрочной перспективе. Важнейшие решения по энергетической безопасности в Латвии приняты вовремя. Министр экономики Илзе Индриксоне поговорила с агентством LETA.

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Индриксоне напомнила, что правительство приняло ряд кардинальных и стратегических мер для дальнейшего развития энергетического сектора Латвии. Идет работа над диверсификацией поставок и поставщиков энергоресурсов, предлагаются как краткосрочные, так и долгосрочные меры поддержки населения, предпринимателей и самоуправлений.

Министр экономики подчеркивает, что своевременное принятие важнейших решений позволяет ускорить реализацию не только стратегически важных мер для энергетической независимости, но и ускорить процессы производства возобновляемых и альтернативных энергоресурсов.

Индриксоне сообщает, что в начале вторжения России на Украину 24 февраля Кабинет министров поручил Latvenergo закупить 1,8-2,2 тераватт-часа (ТВтч) сжиженного природного газа (СПГ) для обеспечения непосредственной безопасности энергоснабжения. Также Latvenergo было поручено обеспечить поставку 1,8-2,2 ТВтч газа с Клайпедского терминала СПГ, что ожидается в четвертом квартале. С другой стороны, оператор газотранспортной системы Conexus Baltic Grid в этом году начал закачку газа в Инчукалнское подземное газохранилище уже 26 февраля, хотя обычно этот сезон начинается только 1 мая.

В начале года министром экономики были подписаны соглашения с правительствами Эстонии и Литвы о мерах солидарности по защите безопасности поставок газа. Кроме того, Минэкономики оперативно приступило к переговорам об альтернативных поставках природного газа, в том числе министр экономики в начале апреля посетил США, где встретился с компаниями отрасли.

В начале апреля Кабинет министров принял решение о мерах по обеспечению наличия резервов безопасности нефтепродуктов и предотвращению возможных перебоев с поставками нефтепродуктов в Латвии.

Учитывая быструю динамику ценовой доступности природного газа, Индриксоне и Минэкономики обратились к самоуправлениям и предприятия теплоснабжения с призывом действовать на опережение и модернизировать системы теплоснабжения путем перехода на возобновляемые источники энергии, а также своевременно закупить ресурсы на следующий отопительный сезон. Также были выявлены энергоемкие компании, чтобы выяснить их потребление газа и возможности использования альтернативных энергоресурсов.

19 апреля 2022 года Кабмин концептуально поддержал реализацию проекта строительства терминала СПГ в Латвии и поставку природного газа с планируемого терминала СПГ в Палдиски в Эстонии. В качестве важного и своевременного нового инфраструктурного объекта Индриксоне упоминает открытый 5 мая польско-литовский газовый интерконнектор, который позволит диверсифицировать поставки газа на весь Балтийский регион из любой страны и порта Европы.

Министр экономики считает, что на пути Латвии к энергетической независимости и устойчивости важно как можно шире внедрять возобновляемые и альтернативные источники энергии, одновременно сокращая потребление природного газа. В то же время Индриксоне призывает торговцев быть честными и не использовать это непростое время для быстрой наживы. Для оказания поддержки гражданам и предпринимателям Министерство экономики уже предлагает и будет предлагать различные инструменты поддержки.