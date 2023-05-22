Министр экономики Индриксоне в Киеве обсудила план Латвии по восстановлению Украины

Министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) в понедельник встретилась в Киеве с официальными лицами правительства Украины, чтобы обсудить вопросы участия Латвии в восстановлении Украины и наметить первоочередные задачи, которые необходимо выполнить, а также планы будущего восстановления Украины после российского вторжения, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

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В госбюджете на этот год Латвия выделила 5 млн евро на реконструкцию Черниговской области. Минэкономики планирует использовать часть средств, выделенных на реализацию проектов реконструкции в Черниговской области, предоставив латвийским предпринимателям возможность принять в них участие.

Индриксоне отмечает, что план поддержки Латвией реконструкции Черниговской области в настоящее время предусматривает в первую очередь обеспечение основных потребностей населения Украины и первые этапы работ по планировке территории, с параллельным планированием предстоящих работ по реконструкции и физического строительства, а также обеспечения надзора за этими процессами. Украина высоко оценила предыдущую поддержку Латвией Черниговской области в сфере энергетики — реновацию жилья в Ягодном и восстановление швейного предприятия в Чернигове, добавляет Индриксоне.

В Киеве состоялась встреча министра экономики с вице-премьер-министром Украины по вопросам восстановления, министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, первым вице-премьер-министром Украины, министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром Кабинета министров Украины Олегом Немчиновым.

Представители украинского правительства заявили, что российское вторжение в Украину нанесло беспрецедентный ущерб украинской экономике, и подчеркнули восстановление критической и социальной инфраструктуры, а также восстановление жилья в качестве приоритетных направлений реконструкции для содействия возвращению населения и обеспечения работой взрослого трудоспособного населения. При этом представители украинского правительства подчеркнули, что ситуация в Украине остается изменчивой и возможности и процедуры оказания поддержки зависят от развития боевых действий.

Во время встречи Индриксоне подчеркнула, что с первых дней войны Латвия солидарна с Украиной и будет продолжать оказывать Украине всю необходимую поддержку столько, сколько это потребуется. Латвийские бизнесмены также продолжают поддерживать Украину и планируют участвовать в процессах по ее восстановлению, предлагая свои компетенции и навыки. Для достижения целевого результата важно скоординированное и тесное сотрудничество и взаимопонимание со всеми учреждениями, участвующими в процессе реконструкции, подчеркнула министр экономики.

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В ближайшие дни у министра запланированы встречи в Киеве с несколькими крупными организациями, представляющими украинских предпринимателей. Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, латвийские бизнесмены по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с украинскими бизнесменами.

В ходе визита Индриксоне с делегацией также посетят Черниговскую область, где встретятся с областным и городским руководством для обсуждения первоочередных потребностей и осмотра территорий, подлежащих восстановлению.

Министра экономики во время визита сопровождают посол Латвии в Украине Илгвар Клява, государственный секретарь Министерства иностранных дел Эдмунд Валантис, глава представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Украине Айнар Межулис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкшс и председатель правления Латвийской ассоциации планировщиков территорий Лина Дмитриева.