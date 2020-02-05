Министр экономики отстранил от должности госсекретаря ведомства Эглитиса и обратился в прокуратуру

Министр экономики Ральф Немиро на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии отстранил от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса.

Сам Эглитис считает, что отстранение связано с его нежеланием назначать в совет АО Latvenergo советника министра Павла Ребенокса.

Немиро сообщил агентству LETA, что решение отстранить Эглитиса принято на основе письма руководителя парламентской следственной комиссии по КОЗ Иевы Крапане, в котором указано на возможные нарушения Эглитиса. Также министр обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку, не причинено ли в результате недостаточного надзора ущерба государству.

Крапане сообщила, что госсекретарь министерства неоднократно уклонялся от предоставления запрошенной комиссией информации. С учетом того, что приближаются сроки подготовки заключения о парламентском расследовании, Крапане обратилась в Минэкономики.

В свою очередь Эглитис заявил, что задержки с ответами были, но теперь они предоставлены. Он отметил, что решение о его отстранении было принято незадолго до запланированного на сегодня собрания акционеров АО Latvenergo, на котором предусматривалось принять решение о новом совете компании, в который вошел бы и советник министра Ребенокс.

Эглитис подчеркнул, что его цель как держателя государственных долей капитала Latvenergo заключалась в том, чтобы не допустить принятия решения о новом совете. "Важно, чтобы совет Latvenergo был способен функционировать, и я был готов такой совет сформировать", — сказал он, не назвав кандидатов, которых планировал выдвинуть в совет.

Так как собрание акционеров Latvenergo сегодня не состоялось, совет компании продолжает работу в прежнем составе.

Немиро со своей стороны подчеркнул, что отстранение Эглитиса не имеет никакого отношения к назначению совета Latvenergo. По словам министра, состав нового совета предприятия известен, но он еще планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

На время отстранения Эглитиса обязанности государственного секретаря Минэкономики будет исполнять директор юридического департамента министерства Каспар Лоре.