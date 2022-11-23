Министр экономики: Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls должны пересмотреть представленные тарифные проекты

Энергоснабжающие компании Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls должны будут пересмотреть представленные тарифные проекты, заявила в среду на брифинге для прессы министр экономики Илзе Индриксоне.

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Министр подчеркнула, что тарифные проекты основаны на методологии "мирного времени", поэтому их следует переработать по другим принципам. Индриксоне отметила, что главной целью любого тарифа является увеличение мощностей по производству электроэнергии, чтобы в будущем обеспечить достаточное использование возобновляемых источников энергии для замены ископаемых источников энергии.

В среду во время встречи Индриксоне с председателем правления Sadales tīkls Сандисом Янсонсом была достигнута договоренность о том, что тарифный проект компании будет подготовлен заново.

Индриксоне пояснила, что более низкого тарифа можно добиться как за счет продления тарифного периода, так и за счет иной методики оценки цены на электроэнергию — вне зависимости от биржевой цены на момент подачи тарифа. По словам Индриксоне, цена может быть зафиксирована, например, путем заключения долгосрочных контрактов на поставку. Также можно было бы ввести фиксированную плату за распределение.

В то же время Индриксоне подчеркнула, что Sadales tīkls также должна пересмотреть политику заработной платы в компании.

Кроме того, Индриксоне будет призывать Кабинет министров отказаться от возмещения неполученной прибыли компаний с государственным капиталом, с учетом того, что их основной целью является оказание стратегически важных услуг, а не только получение прибыли.

Янсонс, в свою очередь, объяснил, что новый тарифный проект Sadales tīkls зависел от тарифного проекта Augstsprieguma tīkls, и признал, что компании Augstsprieguma tīkls не нравится этот тарифный проект, выразив надежду, что удастся найти решения по его снижению.

Индриксоне заявила, что работа над новыми тарифными проектами будет проходить в тесном сотрудничестве с экспертами Министерства экономики и Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), и выразила надежду, что специалисты Augstsprieguma tīkls, долями капитала которой владеет Министерство финансов, также будут работать в единой команде над новыми тарифными проектами.

"Ситуацию можно исправить, КРОУ чутко реагирует на изменение методологии. Основная цель новых тарифов — не допустить, чтобы пострадали производители возобновляемой электроэнергии и домохозяйства, устанавливающие мощности микрогенерации", — подчеркнула Индриксоне.

Вопрос о тарифах Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls планируется рассмотреть и на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике во вторник, 29 ноября, объявила сегодня избранная председателем комиссии Линда Матисоне.

Уже сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш в резолюции поручил Министерству экономики в сотрудничестве с Министерством финансов рассмотреть возможности корректировки проектов тарифов на услуги Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls, сообщили в Государственной канцелярии.