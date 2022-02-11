Министр экономики Витенбергс: Латвия разогревает экономику соседних стран, теряя свои позиции

Чрезвычайная ситуация, в которой живет страна в последние два года, оказала влияние на экономику. Из-за того, что в Латвии трудно вести предпринимательскую деятельности, страна теряет позиции в масштабе Балтии, заявил министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение" в программе Dienas personība телеканала TV24.

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Витенбергс признает, что если в стране за два года более 12 месяцев действует чрезвычайная ситуация, когда нельзя работать вообще или можно лишь частично, в условиях жестких ограничений, то это оказывает сильное влияние на экономику

"Латвия, нужно сказать, утратила свои позиции в масштабе Балтии, поскольку у соседей был более либеральный подход, предприниматели могли работать и латыши часто путешествовали в соседние страны и разогревали их экономику", — сказал Витенбергс.

Министр экономики считает, что такую ситуацию в Латвии нельзя дальше допускать. "Позитивно, что наконец министр здравоохранения вышел со своим предложением, как облегчить ограничения, поскольку в соседних странах именно министры здравоохранения, которые приходят с обоснованием, почему различные отрасли закрыты и они же потом приходят и помогают убедить коллег, что нужно возобновлять работу конкретных отраслей и предпринимателей и различные ограничения нужно отменять. До сих пор у нас такая практика не наблюдалась", — с фактически таким критическим заявлением в адрес министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!) выступил Янис Витенбергс.